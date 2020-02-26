Белнефтехим купил у азербайджанской Socar 160 тыс. тонн нефти

Белнефтехим заключил сделку с азербайджанской нефтяной компаний Socar о поставке 160 тыс. тонн нефти.

"Сделка с Socar предусматривает поставку двух танкеров нефти - это около 160 тыс. т", - Об этом сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко (цитата БелТА).

Он пояснил, что в Беларусь нефть будет доставлена через территорию Украины по нефтепроводу Одесса - Броды.

«В итоге в марте ожидаем по северному направлению два танкера нефти и еще два - по южному, а также поставки по трубе от шести российских компаний", - уточнил представитель Белнефтехима.

Как сообщалось, Белнефтехим приобрел через трейдеров 160 тыс. тонн нефти Urals с доставкой в Клайпеду.