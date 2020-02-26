Белнефтехим: Пять российских компаний подключились к поставкам нефти в Беларусь

В марте 6 российских компаний будут осуществлять поставки нефти в Беларусь по трубопроводу «Дружба», не требуя дополнительной премии к цене.

"Эти 5 компаний - новые поставщики, с которыми мы еще не работали. То есть вместе с "Сафмаром" на I квартал у нас 6 компаний, которые будут с нами работать по рыночной цене без премии", - сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко (цитата БелТА).

Как сообщалось ранее, Сафмар, а точнее компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», поставили в Беларусь 650 тыс. тонн нефти по трубе и 100 тыс. тонн по железной дороге.