Лукашенко встретится с главой "Роснефти" Сечиным

Лукашенко встретится сегодня с главой Роснефти Игорем Сечиным, сообщила пресс-служба президента РБ.

Понятно, что темой переговоров станут поставки нефти в Беларусь по цене, не предусматривающей премию российскому поставщику. В принципе, Роснефть готова к поставкам нефти.

Российские телеграм-каналы после переговоров Путина и Лукашенко в Сочи сообщали, что глава Роснефти на встрече с президентом РФ поднимал вопрос о поставках нефти в Беларусь и выражал готовность начать поставки сырья, но получил в ответ «нет».

Интерес Роснефти к поставкам нефти в Беларусь поддерживается и тем, что российская компания через долю в Славнефти является совладельцем Мозырского НПЗ и отнюдь не заинтересована в том, чтобы этот завод «стал раком». В конце концов, когда-нибудь этот актив приобретет статус рыночного и его free-float акции будут стоить хороших денег.

Впрочем, стоит подождать окончания встречи и ее итогов, но у Беларуси больше нет времени. Поставки нефти от Сафмара закончились, о новых танкерах из Норвегии не слышно, технологическая нефть в трубе, похоже, иссякла. А сообщение концерна «Белнефтехим» о том, что российская дочка Белоруснефти с годовым объемом добычи в 216 тыс. тонн начнет поставки на родину, даже не вызвала смеха…

Понятно, что заводы губить никто не будет и их запустят в режим рециркуляции. Но над понимать, что есть внутренний рынок с его потребностями и со временем сырье закончится и для режима рециркуляции.