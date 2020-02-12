Последнее обновление: 12.02.2020 19:21

«Газпром нефть» готова обсуждать с Беларусью разные схемы поставок нефти

«Газпром нефть» готова обсуждать с Беларусью разные схемы поставок нефти, сообщил глава российской компании Александр Дюков по итогам встречи представителей нефтяных компаний с министром энергетики РФ Александром Новаком.

«Мы готовы обсуждать разные схемы», - сказал Дюков, отвечая на вопрос о возможности поставок нефти в Беларусь, передает ТАСС.

При этом Дюков отметил, что компания готова обсудить и давальческую схему поставок.

В среду пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко сообщил, что концерн «Белнефтехим» не принимал решений об ограничении поставок нефтепродуктов сетям российских АЗС на территории Беларуси. При этом российским компаниям было предложено сотрудничество по давальческой схеме.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование