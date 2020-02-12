«Газпром нефть» готова обсуждать с Беларусью разные схемы поставок нефти, сообщил глава российской компании Александр Дюков по итогам встречи представителей нефтяных компаний с министром энергетики РФ Александром Новаком.

«Мы готовы обсуждать разные схемы», - сказал Дюков, отвечая на вопрос о возможности поставок нефти в Беларусь, передает ТАСС.

При этом Дюков отметил, что компания готова обсудить и давальческую схему поставок.

В среду пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко сообщил, что концерн «Белнефтехим» не принимал решений об ограничении поставок нефтепродуктов сетям российских АЗС на территории Беларуси. При этом российским компаниям было предложено сотрудничество по давальческой схеме.