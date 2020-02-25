Последнее обновление: 25.02.2020 15:56

Белнефтехим: Оба белорусских НПЗ работают с 50% загрузкой

Оба белорусских НПЗ работают в режиме 50%, переработав таким образом в январе-феврале около 1,8 млн т нефти.

заявил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Заводы отработали январь и февраль в режиме 50% загрузки, переработка нефти на обоих заводах составит по 900 тыс. т в месяц. За два месяца - примерно 1,8 млн т", - утверждает зампред Белнефтехима Владимир Сизов (цитата БелТА).

Сизов уточнил, что добываемая в Беларуси нефть сейчас перерабатывается на НПЗ (обычно идет на экспорт).

Такие показатели, по его мнению, позволяют говорить о том, что внутренний рынок надежно обеспечивается необходимым объемом нефтепродуктов.

"Не видим каких-то предпосылок, чтобы у нас возникла ситуация с прерыванием поставок нефтепродуктов. Ситуация стабильная и прогнозируемая", - заявил чиновник.

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