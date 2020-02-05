«Сафмар» в феврале увеличит поставки нефти в Беларусь

Нефтяные компании группы «Сафмар» в феврале могут поставить в Беларусь около 450 тыс. тонн нефти вместо запланированных ранее 250 тыс. тонн.

«Планируется поставить около 450 тыс. тонн», - сообщили в «Сафмаре», передает ТАСС.

При этом 100 тыс. тонн из этого объема будет поставлено в Беларусь по железной дороге.

5 февраля глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что компания получила предварительные заявки на февраль от «Сафмара» и «Татнефти» на поставку нефти в Беларусь. Объем поставок «Татнефти» может составить 80 тыс. тонн.