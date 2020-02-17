Последнее обновление: 17.02.2020 19:22

Беларусь нашла еще 18,5 тыс. тонн нефти в месяц для своих НПЗ

Российская «дочка» гособъединения «Белоруснефть» - нефтяная компания «Янгпур» - будет поставлять добываемую в России нефть на белорусский рынок.

Об этом сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, передает ТАСС.

«Янгпур» сориентирована на поставки в Беларусь. Добываемую на территории России нефть она будет направлять на белорусский рынок», - сказал он. При этом не смог уточнить объемы поставок.

По итогам 2019 года компания «Янгпур» увеличила добычу нефти на одноименном месторождении (Ямало-Ненецкий автономный округ) на 16,1% до 224 тыс. тонн (примерно 18,5 тыс. тонн нефти). Реализация нефти осуществляется через систему «Транснефти».

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