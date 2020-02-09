Беларусь получила нефть без премии и доступ к трубе для всех

Беларусь на переговорах в Сочи получила то, чего, собственно, и добивалась в течение последнего времени на переговорах по нефти, а именно поставок нефти по цене без премии и доступа к нефтепроводу «Дружба» для всех российских поставщиков нефти в синеокую.

По крайней мере, так утверждает первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш президент, белорусская сторона. Что Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", – заявил первый вице-премьер, которого цитирует БелТА.

"Более того, он (Путин) пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями. Чтобы поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше", – добавил Крутой.

Он пояснил, что январские переговоры показали, что определенным ограничением в вопросе поставок нефти было то, что рынок Беларуси для российских компаний рассматривался как экспортный.

"Существовали определенные ограничения по допуску к транзитной трубе "Транснефти". Президент России пообещал эти все ограничения снять. Они установлены для всех экспортных рынков и поставок его отдельным указом. На Беларусь этот указ не будет распространяться. То есть любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через "Транснефть" как агента. Здесь никаких ограничений не будет", - пояснил Крутой. Он не уточнил, означает ли это, что и казахстанские компании получат доступ к "Дружбе" для поставок нефти в Беларусь.

Таким образом, если рассуждать с точки зрения формирования рыночной цены, поставки нефти в Беларусь будут осуществляться по цене Urals FOB Усть-Луга минус текущий рыночный дисконт и минус экспортная пошлина (присутствует в рыночной котировке), поскольку поставка нефти в РБ не считается экспортом и осуществляется в пределах таможенного рынка ЕАЭС.

Крутой сказал, что сейчас Беларусь планирует активизировать переговоры со всеми российскими участниками нефтяного рынка.

«…теперь интенсивность контактов между нашими субъектами хозяйствования выросла. И мы видим, что в той же России примерно 100 млн т нефти из общего объема добывается и поставляется небольшими компаниями. Мы просто за много лет привыкли, что нефть в Беларусь поставляет в основном большая пятерка – "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" и другие компании. С ними тоже переговоры будут, конечно, в обязательном порядке продолжаться… Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем", – сказал первый вице-премьер РБ.

Он отметил, что белорусская сторона ожидает повышения интереса к Беларуси и рынку со стороны средних и более мелких субъектов.

Крутой сообщил, что Путин назначил замглавы своей администрации Дмитрия Козака ответственным по работе с Беларусью на нефтяном рынке. Козак курировал нефтяную сферу и на посту вице-премьера РФ.

"Ему специфика всех наших взаимоотношений знакома, и он пообещал на своем уровне, если необходимо, координировать и оперативно решать все возникающие вопросы. Но мы ожидаем, это большой прорыв наших текущих договоренностей, что вскоре эта нефтяная проблема решится полностью", - первый вице-премьер РБ.