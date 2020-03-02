Последнее обновление: 02.03.2020 11:33

Поставки нефти в Беларусь по «Дружбе» в феврале составили всего 302 тыс. тонн

Поставки нефти из России в Беларусь в январе-феврале 2020 года составили 709,14 тыс. тонн, что на 76% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

О этом сообщает Интерфакс в оперативной сводке российского ЦДУ ТЭК.

В феврале поставки нефти в Беларусь трубопроводным транспортом составили всего 302 тыс. тонн, сообщил официальный представитель компании «Траснефть» Игорь Демин.

Белнефтехим ранее сообщил, что объем нефтепереработки в январе-феврале составил 1,8 млн тонн, а в марте ожидается на уровне близком к 1 млн тонн.

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