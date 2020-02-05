Последнее обновление: 05.02.2020 15:23

Транснефть говорит об отсутствии технической возможности реверса «Дружбы»

Глава «Транснефти» Николай Токарев скептически относится к возможности использования трубопроводной системы «Дружба» для реверсных поставок нефти в Беларусь из других стран.

«Даже теоретически это сделать нельзя, потому что слишком много сторон вовлечено в этот технологический процесс. Тут и поляки, тут и мы, тут и белорусы. И грузоотправители. На наш взгляд, это было бы неправильно, мягко скажу», - сказал Токарев, которого цитирует ТАСС.

«Во-вторых, чтобы реализовать это даже по технологии, нужно будет ставить другие насосы», - добавил он.

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