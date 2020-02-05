Татнефть в феврале может поставить 80 тыс. т нефти в Беларусь

Российская трубопроводная монополия «Транснефть» получила предварительную заявку от компании «Татнефть» на поставку в феврале 80 тыс. т нефти в Беларусь.

Об этом сообщил глава «Транснефти» Николай Токарев, передает ТАСС.

«Заявки на февраль - только от «Сафмара» и «Татнефти», но это пока предварительная заявка. Не факт, что эти 80 тыс. т «Татнефть» туда поставит. Я думаю, в ближайшее время, встреча анонсирована, какая-то ясность будет», - сказал он.

«Хотя ситуация нас удручает, честно говоря, потому что она создает проблемы и нам, и Беларуси», - добавил Токарев.

Он также уточнил, что планируемый «Сафмаром» объем поставок нефти на февраль составляет 250 тыс. т.