Последнее обновление: 05.02.2020 15:23

Татнефть в феврале может поставить 80 тыс. т нефти в Беларусь

Российская трубопроводная монополия «Транснефть» получила предварительную заявку от компании «Татнефть» на поставку в феврале 80 тыс. т нефти в Беларусь.

Об этом сообщил глава «Транснефти» Николай Токарев, передает ТАСС.

«Заявки на февраль - только от «Сафмара» и «Татнефти», но это пока предварительная заявка. Не факт, что эти 80 тыс. т «Татнефть» туда поставит. Я думаю, в ближайшее время, встреча анонсирована, какая-то ясность будет», - сказал он.

«Хотя ситуация нас удручает, честно говоря, потому что она создает проблемы и нам, и Беларуси», - добавил Токарев.

Он также уточнил, что планируемый «Сафмаром» объем поставок нефти на февраль составляет 250 тыс. т.

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