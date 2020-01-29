Белнефтехим подтверждает поставку 250 тыс. т нефти компаниями Гуцериева в феврале

Нефтяные компании «Русснефть» и «Нефтиса», входящие в группу «Сафмар», поставят в феврале порядка 250 тысяч тонн нефти в Беларусь.

Об этом в среду сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, передает ТАСС.

«Ожидается, что в феврале такой объем сырья [250 тысяч тонн] будет поставлен в республику», - сказал Тищенко.

По его словам, ранее с российской стороной был отработан квартальный график поставки нефти в Беларусь, согласно которому запланирована поставка из РФ указанными компаниями 750 тысяч тонн нефти.

Вчера глава Транснефти Николай Токарев сказал, что компания не получала заявок на прокачку указанного объема нефти в адрес белорусских НПЗ.

Контракты на поставку в Беларусь российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, которые затянулись из-за разногласия сторон по цене поставок и транспортировки. Минск настаивает на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

С 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть» и «Нефтиса».

26 января в Новополоцк для переработки в ОАО «Нафтан» поступила первая партия норвежской нефти, около 3,5 тыс. тонн. Транспортировка всей партии в 86 тыс. тонн займет около двух недель.