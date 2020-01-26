Поезд из Литвы привез в Беларусь 3,5 тыс. тонн нефти

Концерн «Белнефтехим» отчитался о том, что первый ж/д состав с норвежской нефть сорта Johan Sverdrup прибыл из Клайпеды на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод.

«Из Клайпедского порта по железной дороге в воскресенье на станцию «Новополоцк» прибыл состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс. тонн. Полностью вся партия норвежской нефти, доставленная судном Breiviken, должна поступить на предприятие в течение ближайших двух недель», - сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, которого цитирует ТАСС.

Танкер Breiviken 23 января доставил в Клайпеду 86 тыс. тонн нефти, закупленной Беларусью в Норвегии. Доставка этой нефти в Новополоцк займет около 2-х недель.