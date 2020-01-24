На февраль у Беларуси 250 тыс. тонн нефти Гуцериева, Мозырскому НПЗ грозит остановка

Беларусь ожидает поставки российской нефти в феврале только от компаний группы Сафмар, с остальными экспортерами РФ новых контрактов нет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белнефтехима.

Единственными поставщиками нефти в Беларусь в январе были Русснефть и Нефтиса, подконтрольные группе Сафмар Михаила Гуцериева.

“Новых контрактов с российскими компаниями нет. На сегодня мы ожидаем поставки нефти в феврале только от тех поставщиков, которые отгружали в январе”, - сообщил Белнефтехим.

В концерне уточнили, что Белнефтехим постоянно поддерживает контакты с российской стороной, но значительных результатов нет.

Ожидается, что в январе компании группы Сафмар поставят на НПЗ Беларуси около 400 тыс тонн сырья по системе трубопроводов Транснефти, и порядка 100 тыс тонн - по железной дороге.

В феврале Русснефть и Нефтиса смогут направить в Беларусь не более 250 тыс тонн нефти по трубопроводу в рамках оставшегося квартального графика и ещё 100 тыс тонн - железнодорожным транспортом.

Два источника, знакомые с планами Белнефтехима, сказали, что из-за отсутствия сырья может быть остановлен Мозырский НПЗ.

“Если не будет нефти, то будет циркуляция. Запасы нефти не бесконечные, они заканчиваются. Если не договорятся по нефти, то будут останавливать Мозырь”, - сказал один из них.

Компании Сафмар получили график на поставку 650 тыс тонн трубопроводной нефти в Беларусь в первом квартале 2020 года.

В отсутствие российской нефти Белоруссия экстренно ищет альтернативы, ведя соответствующие переговоры с Казахстаном, Азербайджаном, Украиной, Польшей и странами Балтии, а также с Саудовской Аравией, ОАЭ и США.

Кроме того, как один из вариантов для поставок нефти в Белоруссию рассматривается использование нефтепровода Одесса-Броды на территории Украины.

Минск на этой неделе закупил партию норвежской нефти объемом 80.000 тонн, танкер с которой сейчас разгружается в порту Клайпеды.

Как сообщает телеграм-канал Незыгарь, Беларусь рассматривает возможность закупки в США нефти сорта Bakken. Первый танкер может прибыть в Одессу уже в феврале.