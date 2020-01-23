Россия изменила график поставок нефти в Беларусь из-за норвежской нефти

Россия скорректировала график поставок нефти в Беларусь из-за поставок сырья из третьих стран, в частности, из Норвегии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с графиком поставок.

«В связи с началом поставок в Беларусь нефти из третьих стран, в частности, из Норвегии, российские поставки нефти были скорректированы по времени», - сказал собеседник.

Он напомнил, что график на первый квартал 2020 года предполагал поставку 750 тыс. тонн нефти, в том числе 100 тыс. тонн по железной дороге. Этот объем планировалось поставить в январе. Скорректированный график предполагает поставку в январе около 500 тыс. тонн российской нефти.