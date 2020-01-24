Лукашенко: Альтернативные поставки нефти – это не блеф

Лукашенко в очередной раз попытался публично убедить всех в том, то альтернативные поставки нефти не являются его личным блефом или некой переговорной позицией синеокой, а нужны сегодня для перестройки белорусской экономики к 2024 году, когда в РФ завершится налоговый маневр, а российская нефть будет торговаться по мировой цене.

"Вы же видите, что каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты", - признал неприятную рутину Лукашенко.

Он утверждает, что рассказал Путину, как будет действовать, если Россия не изменит позицию на переговорах по нефти.

Лукашенко сказал, что один из маршрутов альтернативной поставки - порты на Балтике, и таким образом уже закуплена и поставляется партия норвежской нефти.

Еще один балтийский маршрут - из Гданьска по одной из ниток нефтепровода "Дружба" в реверсном режиме.

"Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб".

Третье направление – поставки нефти через Украину с Черного моря.

"И четвертое - это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть", - заявил Лукашенко.

"Мы начали тестировать эти маршруты, хотим посмотреть, что получится на самом деле. Какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять".

«Если сейчас не решить данный вопрос, то через два года придется вообще бешеными темпами это реализовывать. Потому что тогда уже речи не будет даже об этих 18% таможенной пошлины, которую они еще у нас не забрали, и о том, что цена российской нефти будет дешевле. Поэтому хотим мы этого или нет, мы будем идти этим путем. Нам нельзя зависеть от одной страны, одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема", -констатировал Лукашенко.

«Мы договариваемся со всеми участниками мирового рынка: американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами. Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше».