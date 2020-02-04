Минчане предложили руководству «Минсктранса» уступить место прогрессивным людям

Жители Минска 3 февраля подготовили сразу три петиции в адрес госпредприятия «Минсктранс» после предложенных госпредприятием новаций по оплате проезда в общественном транспорте.

Минчане резко отреагировали на инициативы «Минсктранса» о блокировке валидаторов и компостеров в наземном общественном транспорте сразу после начала движения, а также об отмене оплаты проезда банковской картой.

Как только стало известно о непопулярных решениях «Минсктранса», на сайте «Удобный город» появилось сразу три коллективных обращения к госпредприятию, пишет телеграм-канал «Компромат Беларусь» (https://t.me/compromat_by).

Авторы первой петиции потребовали вернуть возможность оплаты проезда бесконтактной банковской картой на трамвайном маршруте № 6, на котором тестировали систему приёма безналичных платежей, а также расширить возможность бесконтактной оплаты и на других маршрутах различного наземного транспорта.

В тексте другого обращения минчане выразили недовольство решением «Минсктранса» блокировать компостеры и валидаторы в автобусах Минска сразу после начала движения. По мнению жителей, такой способ борьбы с безбилетниками приведёт к постоянным стычкам в общественном транспорте, конфликтам между пассажирами и контролёрами, а также к ущемлению прав людей, которые физически не успеют за 15 секунд оплатить проезд. Например, пожилые пассажиры, люди с ограниченными возможностями или матери с грудными младенцами.

Ещё в одной петиции «Минсктранс» обвинили в «общей отсталости» общественного транспорта столицы, в неиспользовании полного функционала дорогостоящих валидаторов стоимостью в $727 каждый и в принятии антиобщественных решений.

В связи с этим гендиректору «Минсктранса» Леонтию Папенку и его заместителю Виктору Тозику предложили уступить место более прогрессивным людям и добровольно уйти в отставку. Под этой петицией подписались уже более 3,5 тыс человек.

После появления петиций «Минсктранс» публично отказался от идеи «скоростной» блокировки валидаторов и разослал в автобусные автопарки факсограмму с требованием «срочно обеспечить демонтаж звукового ролика по блокировке систем оплаты в салонах автобусов».