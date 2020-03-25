Коммерческий транспорт сможет повременно платить за дороги в Беларуси

Белорусские власти вводят возможность повременной оплаты за пользование автодорогами в Беларуси, следует из указа №108 от 24 марта 2020 года. В настоящее время осуществляется за каждый пройденный километр.

Согласно документу, с 15 декабря 2020 года у владельцев транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 т появится возможность оплатить проезд по платным дорогам за определенный период времени.

Указом также предусмотрена возможность внесения платы по разовому тарифу в случае неоплаты или неполной оплаты проезда по платной автомобильной дороге в течение двух часов с момента фиксации нарушения, при этом оплата проезда по разовому тарифу исключает взимание платы за проезд в увеличенном размере.

«Документ принят в целях совершенствования работы системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам», - говорится в комментарии к указу.