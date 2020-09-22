Власти Беларуси хотят вернуть рынок такси на лет 15-20 в прошлое

Если разработанный проект указа «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров» будет принят в текущем виде, рынок такси в стране будет отброшен назад лет на 15-20, что означает «нет свободной машины» и дорого.

Как сообщает tut.by со ссылкой на проект документа, власти планируют ввести регистрационные карты для автомобилей-такси. Регистрационная карта выдается на каждое транспортное средство, участвующее в осуществлении регулярных пассажирских перевозок, причем использовать автомобиль-такси в личных целях запрещается.

Водители должны работать с компаниями-перевозчиками только на основании трудовых договоров. Договоры подряда исключаются, то есть перевозчик должен будет принимать водителей на работу в штат.

Деятельность в качестве диспетчера такси может осуществляться юридическими лицами с местом нахождения в Республике Беларусь на основании карты-допуска диспетчера. Выдача карты обойдется в 100 базовых величин.

Авторы этих изменений объясняют, что после отмены лицензирования этого вида деятельности в 2017 году участились случаи недобросовестной конкуренции. Толчком к развитию недобросовестной конкуренции, по мнению разработчиков указа, послужил приход на рынок электронных информационных систем, используемых диспетчерами такси, зарегистрированными за пределами Беларуси, которые «занимают деструктивную позицию и способствуют совершению перевозчиками нарушений законодательства о транспорте».

Использование трудовых договоров позволит при приеме на работу подтверждать водительский стаж, проходить обучение, курсы повышения квалификации водителю. Договоры подряда, по которым сейчас многие водители работают с компаниями-перевозчиками, такой возможности не предоставляют.

Кроме того, традиционные службы уже не раз устраивали забастовки, требуя равных условий работы на рынке с агрегаторами. Один из таких агрегаторов, Яндекс.Такси видит только минусы.

«В первую очередь указ ударит по большой прослойке населения — как водителей, так и пассажиров. Водители, которые благодаря подработке в такси могли хоть как-то улучшать благосостояние семьи, лишатся этой возможности, так как согласно (проекту) указу они должны быть штатными сотрудниками перевозчика», - говорит директор по корпоративным отношениям группы компаний Яндекс.Такси Александр Высоцкий.

«Не лучше и водителям, для которых перевозка пассажиров — главный вид деятельности: они не смогут работать на собственных авто, не смогут работать как ИП, самозанятые или по договору подряда, не смогут оказывать услуги, которые приносят дополнительный заработок — например, доставку. А пассажиры столкнутся с возвратом рынка на 10−20 лет назад, когда такси приходилось ловить на улице или заранее заказывать по телефону, ждать по 20, а то и по 40−50 минут, ехать задорого и с минимальным уровнем качества», - констатировал он.

По словам Высоцкого, проект указа в существующем виде не поможет устранить проблемы, на решение которых он рассчитан: прежде всего собираемость налогов и повышение безопасности поездок. По опыту и России, и многих других стран попытки внедрить подобное регулирование вынуждают рынок уйти в «серую» зону, что автоматически лишает государство поступления денег в бюджет. А о контроле за безопасностью поездок на «сером» рынке, когда основная масса перевозок приходится на «бомбил», тоже можно забыть.

Не спешат радоваться возможным жестким мерам в отношении конкурентов и в традиционных службах такси.

«…даже нынешнее законодательство позволяет навести порядок в сфере такси... Я думаю, со стороны пассажиров жалоб особых нет, кроме как на то, что отдельные таксисты задирают тарифы. Но как раз на эту проблему новая редакция не обращает никакого внимания. Тарифы по-прежнему никак не регулируются», - говорит Олег Радкевич, руководитель столичной службы «Столица 135».

По его словам, пассажира в первую очередь заботит безопасность: «Так как это услуга, где перевозят людей, то должны быть какие-то минимальные требования к водителю. Условно говоря, у него должна быть справка из психдиспансера о том, что ему можно вообще заниматься перевозками, он не должен привлекаться за вождение в пьяном виде. Другими словами, водитель должен быть безопасен для пассажиров».

Что касается машин, то Олег Радкевич убежден, что должен быть какой-то их список — пусть это будет разрешение, лицензия или бляха (как их называют в Нью-Йорке).

«Это предполагает само по себе, что данный автомобиль приспособлен и безопасен для перевозок с технической точки зрения. Как правило, за границей это решается некой процедурой дополнительного осмотра. При этом я допускаю, что не требуется оборудование автомобиля таксометром, если он осуществляет поездки по безналичному расчету с использованием электронной информационной системы», - продолжает он.

Радкевич говорит, что даже в нынешних условиях рынок такси развивается и нет необходимости радикально пересматривать законодательство.