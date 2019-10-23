Беларусь хочет ж/д коридор в Грузию через Украину

Беларусь, Украина и Грузия обсуждают условия развития транспортного коридора между странами и связанные с этим инфраструктурные проекты.

Данная тема обсуждалась на полях III Тбилисского форума Шелкового пути представителями профильных ведомств трех стран, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций РБ.

По словам замминистра транспорта РБ Андрея Иванова, принявшего участие в форуме, в настоящее время маршрут Беларусь-Украина-Грузия играет важную роль в железнодорожном сообщении для доставки белорусских грузов из-за оптимального соотношения стоимости и времени.

Чиновник отметил, что для торговли между Беларусью и Грузией маршрут перевозок товаров через Украину является самым коротким, и в случае снижения стоимости перевозки по морскому участку Украина-Грузия имеет большой потенциал.

"Грузы в контейнерах могут доставляться "Викингом" в порт Черноморск и далее морским транспортом в порты Грузии. К сожалению, перевозка контейнеров в составе поезда через порты Одесской области назначением в Грузию в настоящее время не осуществляется. Основная причина - стоимость морского фрахта", - пояснил замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси.

Представители трех стран подписали протокол, определяющий дальнейшие шаги по совместному сотрудничеству.