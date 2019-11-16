Снижение грузооборота в Беларуси за 10 месяцев 2019 года составило 5,9%

Грузооборот в Беларуси за 10 месяцев 2019 года снизился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 108396 млн. т.км, сообщил Национальный статистический комитет РБ.

В октябре текущего года грузооборот вырос на 4% по сравнению с сентябрем.

За 10 месяцев текущего года в стране перевезено 358,3 млн. тонн грузов, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В октябре 2019 года перевезено 39,2 млн. тонн грузов, что на 1,5% больше по сравнению с сентябрем.

За 10 месяцев 2019 года в Беларуси перевезено 1632 млн. пассажиров, что на 0,3% больше по сравнению с январем октябрем 2018 года. В октябре 2019 года в стране перевезено 177,7 млн. пассажиров, что на 3,3% больше по сравнению с сентябрем.

За отчётный период пассажирооборот достиг 22736 млн. пасс.км, что на 6,5% больше по сравнению с январем-октябрем 2018 года. В октябре пассажирооборот составил 2421 млн. пасс. км, что на 2,7% меньше по сравнению с сентябрем 2019 года.