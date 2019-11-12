Мэр Минска: Надо снижать себестоимость вместо повышения стоимости проезда

Глава Мингорисполкома Анатолий Сивак посоветовал предприятиям Минтранса РБ активно работать над снижением себестоимости пассажирских перевозок и высказался против повышения стоимости проезда.

Городские пассажирские перевозки дотируются за счет бюджета. Между тем, проектом бюджета РБ на 2020 года предусматривается, что доля субсидирования затрат на городские пассажирские перевозки снизится с нынешних 40% до 30%, на перевозки метрополитеном – с 25% до 10%.

Сивак согласился с тем, что одним из способов обеспечения окупаемости транспортной услуги является повышение тарифов, передает БелТА.

"Но я не сторонник такого подхода. Поэтому надо более эффективно работать с себестоимостью", - заявил глава Мингорисполкома, указав при этом возможные варианты снижения себестоимости.

В частности, по его мнению предприятиям Минтранса РБ следует избавиться от избыточной недвижимости через продажу ненужных зданий и сооружений другим субъектам хозяйствования. Кроме того, Сивак предложил отдать на аутсорс киоски по продаже билетов. Основной функцией должна остаться перевозка.