Минтранс РБ: Дозволы распределяются с учетом эффективности

Разрешения на перевозки распределяются с учетом эффективности, сообщил сегодня первый замминистра транспорта Алексей Ляхнович, реагируя на заявления перевозчиков о нехватке разрешений.

"Любые ресурсы государства должны использоваться максимально эффективно, то же самое касается разрешений для перевозчиков, которые выдаются нам другими странами. Мы пошли по принципу, как получить максимальную отдачу от ограниченного ресурса», - сказал Ляхович, которого цитирует БелТА.

По его словам, новая инструкция, которая регламентирует распределение разрешений и которая сейчас впервые применена в отношении разрешений в Польшу, долго обсуждалась с перевозчиками, бизнес получил возможность высказаться. В обсуждении участвовали не только члены Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозчиков (БАМАП).

"В итоге приняли формулу, максимально учитывающую интересы каждого перевозчика. Эта формула распределения учитывает выручку перевозчиков».

Беларусь и Польша обмениваются на паритетной основе одинаковым количеством разрешений для перевозчиков. Однако Польша использует менее 50% разрешений, в то время как белорусскому бизнесу их не хватает. Минтранс Беларуси провел несколько раундов переговоров с польской стороной, причем Польше была предложена безразрешительная система.

"К сожалению, польским перевозчикам столько разрешений не надо, они это признают. Более того, они ставили в упрек, что Беларусь неэффективно использует разрешения, которые ей передаются", - пояснил Ляхнович.

Более того, он сообщил, что Польша и вовсе хотела уменьшить квоту для Беларуси на 15 тыс. разрешений.

"Мы сказали польской стороне, что будем распределять разрешения в этом году и более эффективно использовать, они пошли на то, что не уменьшили квоту. Хотя нашим соседям они поуменьшали квоты", - проинформировал чиновник.

С учетом непростой ситуации и видя, что количество квот на 2019 год не увеличится, Минтранс попросил польскую сторону передать часть квот 2020 года на текущий период. Польша согласилась передать 10 тыс. разрешений. Таким образом, на следующий год осталось 189 тыс., однако этот объем недостаточен.

Дополнительные разрешения на I квартал выдаваться не будут. "По итогам первого полугодия 2020 года посмотрим использование разрешений. Если будем видеть, что дефицита нет, или плодотворно пройдут переговоры с польской стороной в апреле-мае и нам дадут дополнительные разрешения, то, возможно, в III квартале мы отменим распределение, разрешения будут выдаваться приблизительно на тех же условиях, как и в прошлом году", - резюмировал Ляхнович.