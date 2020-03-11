Последнее обновление: 11.03.2020 11:16

В Беларуси будет создана Госадминистрация водного транспорта

Правительство Беларуси распорядилось о создании государственного учреждения ”Государственная администрация водного транспорта“, следует из постановления Совмина РБ №137 от 9 марта 2020 г.

«Соответствующее решение принято в целях обеспечения доступности, повышения качества и безопасности услуг водного транспорта, а также обеспечения выполнения международных обязательств Республики Беларусь в области торгового мореплавания», - говорится в официальном комментарии к документу.

Финансирование расходов на функционирование учреждения осуществляется за счет средств республиканского бюджета и иных источников в соответствии с законодательством.

Минтрансу Беларуси поручено до 1 мая 2020 г. утвердить устав, структуру и штатное расписание учреждения, до 1 ноября 2020 г. принять меры по формированию имущественного комплекса учреждения, необходимого для выполнения возложенных на него функций.

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