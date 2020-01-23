Компании Гуцериева поставят в Беларусь не более 560 тыс. тонн нефти в январе

Компании Русснефть и Нефтиса, входящие в группу Сафмар Михаила Гуцериева, поставят на НПЗ Беларуси в январе до 560 тыс. тонн нефти, в том числе около 100 тыс. тонн по железной дороге.

ОБ этом сообщает Reuters со ссылкой на источника в отрасли.

По их данным, по состоянию на середину этой недели в направлении белорусских заводов эти компании оформили к прокачке по системе нефтепроводов Транснефти около 460 тыс. тонн сырья, а фактическая прокачка за 21 день января составила около 330 тыс. тонн.

В группе Сафмар официально не прокомментировали поставки нефти в Белоруссию в январе.

Русснефть и Нефтиса в начале января получили квоту на экспорт в Белоруссию 750 тыс. тонн нефти в первом квартале 2020 года, в том числе 650 тыс. тонн - по системе Транснефти. Источники говорили, что компании были намерены выполнить квартальный график с опережением уже в январе, чтобы компенсировать отсутствие поставок других российских производителей.