Лукашенко: Беларусь на 60-70% сократит поставки нефти из России

Беларусь несмотря на ценовую безальтернативность российской нефти сократит импорт сырья из Росси на 60-70%, стремясь к диверсификации поставок.

Об этом сегодня заявил Лукашенко на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

«Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь», - обозначил Лукашенко варианты импорта нефти в страну.

«Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - продолжил он.

"Экономические условия, в которых мы вынуждены работать, усложняются. Из-за введения Российской Федерацией налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства", - констатировал белорусский правитель.

«Но я вам уже говорил: эти аргументы я даже во внимание принимать не хочу. Войны нет. В мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов - решайте вопросы. Не можете - уходите".

При этом, Лукашенко предупредил участников совещания о персональной ответственности за все предложения по альтернативным поставкам нефти.

"Даже если в должности не останутся, будут головой отвечать за принятые решения. Поэтому никаких личных пристрастий, интересов - только государственные. Мы не космос изобретаем, не новые космические аппараты. Весь мир работает, примеров много. Берите любой из них и давайте в этом направлении действовать", - потребовал он.