Литва оживилась на решении Беларуси попробовать норвежскую нефть

На фоне отсутствия договоренностей с РФ о поставках нефти решение Беларуси попробовать норвежский сорт нефти Johan Sverdrup спровоцировало очередной прилив желания Литвы экономически дружить с Беларусью, игнорируя разногласия в вопросе Белорусской АЭС.

Как сообщалось, концерн Белнефтехим сообщил о покупке 80 тыс. тонн норвежской нефти с поставкой в Клайпеду.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Беларусь диверсифицировала обеспечение энергоресурсами. Одним из вариантов является использование возможностей Клайпедского морского порта и предприятие "Железные дороги Литвы" (Lietuvos gelezinkeliai)», - заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя новость.

По его словам, вопрос поставок нефти через Литву в Беларусь предполагается включить в повестку его февральского визита в Минск.

«Этот вопрос можно будет обсудить наряду с другими актуальными проблемами во время моего визита в Минск в начале февраля», - сказал Линкявичюс.

В начале января руководство предприятия по грузоперевозкам LG Cargo госкомпании Lietuvos gelezinkeliai заявило о технической возможности перевозить в Беларусь до 3 млн тонн нефти в год.