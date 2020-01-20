Последнее обновление: 20.01.2020 21:25

Беларусь закупила партию норвежской нефти с поставкой в Клайпеду

В понедельник госконцерн Белнефтехим сообщил, что подконтрольная ему

Белорусская нефтяная компания (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup с поставкой в литовский порт Клайпеда 22 января.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на концерн Белнефтехим.

Из Клайпеды нефть будет поставлена железнодорожным транспортом на Новополоцкий НПЗ, уточнил представитель концерна. Объем партии не уточняется.

По оценке источника в порту, поставка нефти из Клайпеды в направлении Новополоцкого НПЗ обойдется Беларуси существенно дороже импорта по нефтепроводам - перевалка и транспортировка до завода по железной дороге будут стоить свыше $20 за тонну.

«Ждем эту поставку, а там дальше будем продолжать переговоры», - сказал Рейтер представитель Белнефтехима в ответ на вопрос о планах будущих поставок.

Продавцом сорта мог выступить французский Total, полагают источники Рейтер. Total не комментирует свою торговую деятельность.

Поставки на рынок Johan Sverdrup начались осенью 2019 года после запуска одноименного месторождения на шельфе Норвегии. Сорт является конкурентом Urals на рынке Европы, поскольку имеет очень близкие качественные характеристики.

В ноябре 2019 года Беларусь импортировала пробную партию Казахстанской нефти в объеме 107,2 тыс. тонн. Нефть из Казахстана обошлась по цене $330,22 за тонну или примерно $44 за баррель, свидетельствуют данные Белстата.

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