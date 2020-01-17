Белорусские власти направили официальные предложения о покупке нефти для своих НПЗ целому ряду стран. Однако поиск альтернативных поставщиков нефти не приведет к желаемому результату: Беларусь не сможет найти адекватную по цене замену российской нефти в ближайшие два-три года.

Об этом пишет Reuters, разъясняя формулу образования цены на поставляемую в Беларусь российскую нефть Urals.

Российская нефть поступает в Беларусь на Мозырский и Новополоцкий НПЗ без уплаты таможенной пошлины, так как обе страны входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Цена поставок российской нефти определяется по формуле, которая действует без изменений с 2012 года и позволяет поставщикам и покупателям делить между собой сэкономленную пошлину. Так, в декабре 2019 года, согласно расчетам Reuters, цена нефти Urals c поставкой на НПЗ Беларуси была примерно на $65 за тонну ниже цены на базисе FOB Приморск.

Структура ценовой формулы включает среднемесячную котировку североморской эталонной корзины Brent и усредненный среднемесячный дифференциал нефти российского сорта Urals.

Полученная величина пересчитывается в доллары США за тонну, затем к ней прибавляется стоимость поставки от границы Беларуси до конкретного НПЗ и вычитается экспортная таможенная пошлина.

Итоговая сумма корректируется на дифференциал, зафиксированный сторонами. До конца прошлого года он составлял минус $3,70 за тонну.

Именно этот дифференциал, по сведениям трейдеров, хочет изменить Беларусь - примерно до $15 за тонну - тогда как российские нефтекомпании соглашаются не более чем на $6 за тонну.

Выгода для Беларуси за счёт нулевой пошлины на экспорт российской нефти постепенно сходит на нет по мере проведения в РФ налогового манёвра, предусматривающего постепенный отказ от пошлины для всего нефтеэкспорта, а не только в рамках ЕАЭС.

Так, с января 2020 года корректирующий коэффициент в формуле расчета ставок вывозной таможенной пошлины на нефть снизился до 0,667 с 0,833 в 2019 году, а сама пошлина - до $77,20 за тонну в январе с $90,5 за тонну в декабре 2019-го.

Тем не менее и при новом расчёте пошлины льготная цена на нефть для Беларуси сохранилась бы даже при использовании прежней формулы, оставшись, по расчётам Рейтер, примерно на $60 за тонну ниже цены сорта Urals на базисе FOB Приморск.

Лишь к окончанию налогового манёвра в 2024 году при текущем уровне мировой цены на нефть цена для белорусских заводов оказалась бы уже выше цены Urals на базисе FOB Приморск на $16-$17 за тонну.

Покупка морских партий Urals для поставки на НПЗ Беларуси вместо трубопроводных поставок потребует уплаты таможенной пошлины и в текущих условиях не может быть выгодной. Кроме пошлины белорусским покупателям придётся нести дополнительные затраты на доставку сырья из Приморска или Усть-Луги в прибалтийские порты, его перевалку и поставку на свои НПЗ железнодорожным транспортом.

Покупка альтернативных сортов сырья обойдется ещё дороже, полагают участники рынка. Казахстан и Азербайджан, к которым Минск обратился с просьбой о закупках сырья, продают партии своих сортов нефти дороже Urals.

Например, азербайджанский сорт Azeri Light в последние дни торгуется с премией выше $3 за баррель к датированному эталону, в то время как сорт CPC Blend с отгрузкой из российского порта Южная Озереевка предлагается со скидкой около $1 за баррель на базисе CIF Аугуста, показали данные в терминале Refinitiv Eikon. При этом сейчас скидка на Urals составляет около $1,5 за баррель к эталону.