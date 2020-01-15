Последнее обновление: 15.01.2020 12:29

Казахстан получил запрос "Белнефтехима" на поставки нефти

Министерство энергетики Казахстана получило запрос "Белнефтехима" на поставки нефти, до 20 января ожидается визит белорусской делегации для обсуждения этого вопроса.

Об этом сообщил в среду глава ведомства Нурлан Ногаев, передает ТАСС.

"Заявление, просьба от "Белнефтехима" поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложение белорусской стороны", - сказал он журналистам после заседания Мажилиса (нижней палаты парламента), отвечая на вопрос о предложении Беларуси о поставках нефти.

"Мы организуем встречу с ресурсодержателями и, если кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют, я думаю, что сделка возможна", - отметил он. По его словам, приезд белорусской делегации планируется до 20 января.

Во вторник первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что его страна направила предложения о покупке нефти Украине, Азербайджану, Казахстану, Польше и странам Балтии.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование