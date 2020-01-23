Лукашенко: Ученым в Беларуси стать сложно

На церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора в НАН Беларуси Лукашенко рассказал об источниках «мощи нашего государства» и о том, как сложно в Беларуси стать ученым.

«Наука в Беларуси пользуется особой поддержкой и доверием со стороны государства. Но и требования очень серьезные. Я убежден, может быть, в чем-то ошибаюсь, но в основном прав: ученым в Беларуси стать сложно. Просто так ученым ты не станешь, а если и станешь, то получить звание, защитить кандидатскую, докторскую диссертацию с каждым годом становится все сложнее. По многим причинам. По крайней мере, за деньги, как это было много-много лет назад, я зацепил эти времена, вряд ли это возможно", - заявил Лукашенко.

Отчасти, он пояснил, в чем заключается сложность.

«Нам разглагольствования никакие не нужны, начиная от гуманитарных до естественных, точных наук. Нам нужны разработки ученых, которые можно применить у нас на деле", - потребовал Лукашенко.

Но, не смотря на упомянутые Лукашенко сложности, в 2019 году Высшая аттестационная комиссия Беларуси присудила ученую степень 397 соискателям (39 - доктора наук, 358 - кандидата наук). При этом обладателями ученых степеней стали 44 иностранных гражданина из Китая, Вьетнама, Ливии, Ирака, Ирана, Казахстана, России, Нигерии, Украины, Туниса.

Наибольшее количество ученых степеней присуждено в медицинских отраслях - 77 диссертаций (19,4% от всех успешно защищенных работ), технических - 61 диссертация (15,4%), физико-математических - 44 (11,1%).

Ученое звание профессора в 2019 году присвоено 38 ученым, доцента - 351 соискателю.

А еще Лукашенко открыл источники мощи синеокой.

"Две главные силы питают мощь нашего государства, наверное, любого, но нашего особенно - интеллект нации и живительный источник культурных традиций», - сказал Лукашенко, не уточняя о какой мощи идет речь.