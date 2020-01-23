Лукашенко опять хвалился своей Tesla

Лукашенко в очередной раз напомнил стране, что является владельцем электромобиля Tesla. Об наличии Tesla в своем гараже белорусский правитель упомянул сказал в ответ приглашение главы президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова.

"Готовы показать и электротранспорт, и другие разработки. Все поручения на контроле", - сказал Гусаков.

"Хорошо, я приеду на "Тесле", поставлю рядом», - ответил Лукашенко.

«Обязательно приеду для такого открытого, как сегодня, разговора, потому что понимаю, что мы просто наших ученых не ориентируем. Они получают что-то из средств массовой информации, других каких-то источников. Раньше, в советские времена, все-таки было по-другому. Нам надо информировать не только трудовые коллективы - мы это делаем чаще, чем ученых. А что такое ученый? Ты его проинформировал - он завтра тысячи людей поведет за собой в идеологическом плане», - продолжил он.

"Поэтому мы встретимся с учеными для того, чтобы откровенно о жизни поговорить, о политике нашего государства. Мне очень важно было бы, чтобы ученые откровенно высказались", - заключил Лукашенко.