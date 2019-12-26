Лукашенко не знает, что будет дальше, назвав экономику главной угрозой

Лукашенко понятия не имеет, что ждет страну в новом году, назвав главной угрозой ситуацию в экономике. Доза предновогоднего оптимизма в исполнении белорусского правителя прозвучала в ходе кадровых назначений.

«Это будет сложный, очень непростой год. И если мы достойно пройдем его, значит, мы на что-то способны. Я не хочу сказать, что это будет чрезвычайная проверка наших способностей и возможностей. Кто его знает, как будут складываться обстоятельства в будущем. Мы молодое суверенное независимое государство, поэтому вызовов сегодня много. И что нас ждет впереди, сегодня не скажет никто», - сказал Лукашенко.

«Главная угроза, если она есть, может исходить только из сферы экономики. А экономика зависит от нас — руководителей. Будем эффективно управлять процессами — страна не обвалится. И мы можем решить любую проблему в Беларуси. Поэтому я вас убедительно прошу заняться вопросами экономики», — потребовал он.

Лукашенко поблагодарил всех участников избирательного цирка – так называемых выборов в парламент.

«Я уделяю очень большое внимание этому факту, потому что это показатель эффективности работы наших органов власти, в целом вертикали власти. Это показатель нашей работы, стойкости и мужества тех людей, которые были задействованы в этих выборах. Но, как я уже не единожды говорил, расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Это была репетиция. Основное действо нас ждет впереди»…