Лукашенко: Важный политический год – президентские выборы, Всебелорусское собрание

Лукашенко отметил правильную роль профсоюзов в так называемых парламентских выборах и поставил перед Федерацией профсоюзов новые политические задачи на этот год.

"Очень многое зависело от организованности проведения этой кампании, и профсоюзы внесли достойный вклад в ее организацию. Мы договаривались, что профсоюзы примут активное участие в кампании, помогут ее организовать на местах, что и было сделано", - уточнил Лукашенко роль профсоюзов в прошедших парламентских выборах.

«…такой политически важный год: президентские выборы, съезд народа Беларуси - Всебелорусское народное собрание, которое выработает стратегию на перспективу. Профсоюзы здесь должны сыграть свою роль", -обозначил белорусский правитель новые задачи перед ФПБ.

Он также сказал, что хочет принять участие в февральском съезде ФПБ, поручив главе администрации и правительству подключиться к подготовке этого мероприятия.

"Если нужна будет поддержка на местах, чтобы могли организовать выборы делегатов, чтобы это было демократично и прилично, чтобы пальцем потом не тыкали, потому что желающих же много. Даже после сегодняшнего разговора начнут обвинять профсоюзы, что они уже партией стали и чуть ли не главную роль играют в политическом процессе. На этом заморачиваться не надо…».

"Непростое время, люди разные, естественно. Кто-то так, кто-то эдак будет судачить по этому поводу. Но все должны понимать: не дай бог, какие-то трудные времена, нам понадобятся и профсоюзы, и комсомол, по-старому говоря, - наша молодежная организация, все организации будут задействованы. Не дай бог, конечно, этих трудных времен. Мы стратегически ориентируемся и выстраиваем свою жизнь, и люди должны это понимать», - сказал Лукашенко.