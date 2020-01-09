Лукашенко объявил себя приверженцем независимости и суверенитета

Лукашенко утверждает, что не врет, когда в своих выступлениях и заявлениях говорит о суверенитете и независимости синеокой.

«Вы заметили, что в последнее время в своих выступлениях я часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее. И не просто привержен», - заявил сегодня Лукашенко на церемонии вручения премии "За духовное возрождение".

«Все присутствующие здесь хорошо знают нашу историю. Ведь никогда в жизни нашему народу не предоставлялась такая возможность - без крови построить с нуля, оставшись на обломках осколком огромной империи - суверенное и независимое государство», - добавил он.

«Сейчас очень острый период существования нашего государства. Мы идем не просто по тонкому льду или по лезвию. Мы идем и шатаемся слева-направо и не дай Бог неверный шаг - мы потеряем всё. Надо прекратить "шатания" по мирным улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости. Надо прекратить разговоры о том, что кто-то хочет здрадзiць и сдать Беларусь. Можа хто-та и хоча.. но не первый президент, который эту страну строил!», - заключил Лукашенко.