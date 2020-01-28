Лукашенко заманит молодежь в село жильем, многосерийной службой в армии, спонсорами

Проблема, каким образом заманить и удержать молодых специалистов на селе, сегодня обсуждалась на совещании по вопросам работы АПК Витебской области.

Идей у властей немного – жилье и махинации с обязательной службой в армии, а также достойная зарплата.

"У вас везде есть агрогородки. В этих агрогородках для каждого специалиста - для начала главного - должен быть построен дом", - сказал Лукашенко, отметив, что cстроительством такого жилья мог бы заняться филиал Шкловского завода газетной бумаги "Домостроение".

Что касается службы в армии, то здесь предлагается заменить им срочную военную службу на службу в резерве либо продумать для некоторых категорий молодых людей возможность служить каждый год по 1,5-2 месяца в оптимальный период (в сфере АПК - зимой, всем остальным - летом).

По словам Лукашенко, зарплата на селе должна быть достойной, но не за счет бюджета, а за счет «богатых людей».

"Богатых людей немало. Попросите у них понемножку, пусть отщипнут вам в этот фонд, понимая, что нам надо крестьян спасать. А вы из этих фондов будете поддерживать специалистов. Или еще какой-то вариант найдите. Но про бюджет даже не думайте. Не советую и в областной бюджет особо залазить", - предупредил Лукашенко.