Лукашенко устроил выволочку руководителям ведущих госСМИ

Лукашенко провел сегодня совещание с руководителями ведущих государственных средств массовой информации.

В совещании участвовали председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков, гендиректор телеканала СТВ Игорь Луцкий, гендиректор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович, директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук, директор - главный редактор издательского дома "Звязда" Павел Сухоруков, директор Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Владимир Перцов.

Телеграм-канал «Пул первого» утверждает, что мероприятие давно значилось в планах белорусского правителя.

В свою очередь, телеграм-канал «БелоРусский диалог» пишет, что на мероприятии Лукашенко высказал страшное недовольство освещением последних событий.