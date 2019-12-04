Лукашенко: Мы создали первое в истории независимое государство

На совещании с активом Минской области Лукашенко допустил далеко не первую за свой срок правления коррекцию мировой истории, даже с точки зрения глобуса Беларуси.

"Мы создали первое в истории независимое государство. Но надо его сохранить", - заявил Лукашенко.

По его словам, в будущем будут важны не столько природные ресурсы, которыми обладает та или иная страна, сколько интеллектуальный потенциал, уровень образования.

"Нефть и газ уходят. Мозги будут главными", - сделал «открытие» белорусский правитель.

Далее он в очередной раз озвучил тезис, который серьезно настораживает адвокатов конституционной смены власти в Беларуси: во власть должно прийти новое поколение.

"Чтобы мы спокойно могли, глядя на своих детей, которые будут управлять этой страной - я не про своих детей говорю, мои дети не будут управлять страной, это я вам пообещал… Чтобы наши дети жили в этой стране и радовались, что мы им подарили эту суверенную и независимую страну", - сказал Лукашенко хоть и с оговоркой, но…

«Определенные силы порой пытаются разными методами раскачать страну. Мы этого не должны позволить. И эти парламентские выборы показали, что мы хозяева в стране", - заключил Лукашенко.