Беларусь считает слишком высокой премию российским нефтяным компаниям

Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.

Таким образом первый вице-премьер Дмитрий Крутой сегодня пояснил отсутствие поставок нефти на белорусские НПЗ за исключением компаний Михаила Гуцериева.

"Каких-то новых нюансов переговоров с Российской Федерацией у нас на сегодняшний день нет. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно", - заявил Крутой после совещания у Лукашенко.

«Российские партнеры пока не хотят двигаться по размеру этой премии. Навстречу здесь пошла только компания Михаила Гуцериева "Славнефть". Идет переговорный процесс. Мы разослали всем свои предложения», - сказал первый вице-премьер.

Упертую позицию белорусских властей Крутой объяснил тем, что Беларусь является очень важным нефтяным клиентом для России.

«Считаем, что от белорусского рынка в любом случае отмахнуться просто так очень сложно: мы являемся крупным потребителем российской нефти - примерно 10% российского экспорта. Переговоры будут продолжаться, и, я надеюсь, решение будет найдено".

По данным ЦДУ РФ, экспорт нефти из РФ в 2019 году составил 266,106 млн. тонн. Без учета 6 млн. тонн нефти, которые Беларусь получила в 2019 году для последующего экспорта в качестве компенсации цен на газ, реальный объем поставок составил порядка 18 млн. тонн, что на самом деле составляет лишь 6,8%.

Крутой утверждает, что правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты.

"Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом".

Сегодня КоммерсантЪ написал, что жесткая позиция всех без исключения крупных российских нефтяников и их решение прервать поставки в Беларусь связаны с указаниями российского руководства. Москва не видит оснований идти на уступки Минску, учитывая, что страны не могут уладить противоречия относительно «дорожных карт» по интеграции экономик двух стран.

Впрочем, доводить ситуацию до полноценного кризиса Россия тоже не хочет и разрешила поставки нефти в Белоруссию компаниям Михаила Гуцериева: объемов хватит, чтобы белорусские НПЗ могли обеспечивать внутренний рынок, но недостаточно для экспорта, пишет издание.