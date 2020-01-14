Компания Гуцериева поставила в Беларусь 38 тыс. тонн колёсной нефти

Россия поставила в Беларусь по железной дороге за 12 дней января около 38 тыс. тонн нефти из ресурсов подконтрольной бизнесмену Михаилу Гуцериеву нефтекомпании Нефтиса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в торговых и транспортных кругах.

Компании Гуцериева Русснефть и Нефтиса в январе остались единственными экспортёрами российской нефти на НПЗ Белоруссии, после того как остальные прекратили поставки, не договорившись об условиях.

Россия приостанавливала экспорт нефти на НПЗ Беларуси с 1 по 4 января, при этом транзит российской нефти через республику продолжался. Вечером 4 января поставки нефти в Беларусь возобновила Русснефть.

По данным источников, объём запланированных отгрузок в Беларусь Русснефти и Нефтисы составляют 100 тыс. тонн нефти по железной дороге и 650 тыс тонн по системе Транснефти.

Транспортная монополия Российские железные дороги (РЖД) согласовала грузоотправителям в этом месяце поставку 100 тыс. тонн “колёсного” сырья со станций Сорочинская, Оренбург и Бузулук направлением на станцию Барбаров (Мозырский НПЗ), показали данные железнодорожной статистики.

В 2019 году экспорт нефти из РФ в Беларусь по железной дороге составил 400 тыс. тонн, в том числе со станции Сорочинская 317 тыс. тонн.