Правительство РФ отказывается вмешиваться в рыночные цены на нефть для Беларуси

Договоренности по поставкам нефти в Беларусь - это частные контракты компаний, и правительство к ним отношения не имеет

Об этом в пятницу, 10 января 2020 года, заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак, передает ТАСС.

Он отметил, что нефтяная отрасль в России функционирует на рыночных условиях, при которых регулирование цен на нефть извне не осуществляется.

По словам Козака, премия к цене на нефть, которую белорусская сторона предлагает отменить, «потребует радикальной перестройки принципов» работы российской нефтяной отрасли. Он пояснил, что, если компании договорятся поставлять нефть «по какой-то другой цене», правительство будет приветствовать это, однако если не договорятся, то кабмин вмешиваться не может.