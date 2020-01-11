Последнее обновление: 11.01.2020 09:57

Правительство РФ отказывается вмешиваться в рыночные цены на нефть для Беларуси

Договоренности по поставкам нефти в Беларусь - это частные контракты компаний, и правительство к ним отношения не имеет

Об этом в пятницу, 10 января 2020 года, заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак, передает ТАСС.

Он отметил, что нефтяная отрасль в России функционирует на рыночных условиях, при которых регулирование цен на нефть извне не осуществляется.

По словам Козака, премия к цене на нефть, которую белорусская сторона предлагает отменить, «потребует радикальной перестройки принципов» работы российской нефтяной отрасли. Он пояснил, что, если компании договорятся поставлять нефть «по какой-то другой цене», правительство будет приветствовать это, однако если не договорятся, то кабмин вмешиваться не может.

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