Последнее обновление: 20.01.2020 13:08

Беларусь завершила январский ремонт на нефтепроводе Дружба

Беларусь завершила ремонтные работы на участке Мозырь-Брест-3 нефтепровода Дружба, сообщил в понедельник представитель Гомельтранснефть Дружбы.

“Начатые 14 января ремонтные работы на участке Мозырь-Брест-3” нефтепровода “Дружба” завершены. Прокачка нефти в направлении Польши восстановлена в полном объеме”, - сообщил представитель оператора.

На период ремонтных работ прокачка нефти в направлении Польши была снижена до 70.000 тонн в сутки, передает Reuters.

Гомельтранснефть Дружба планирует ежемесячно проводить ремонты нефтепровода, которые будут приводить к снижению давления и частичной остановке транзита.

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