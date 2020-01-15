Беларусь вдвое сократила прокачку российской нефти в Европу

Беларусь начала ремонт на участке Мозырь-Брест-3 нефтепровода Дружба, из-за чего прокачка нефти в направлении Польши снижена вдвое.

Ремонтные работы будут проводиться с 14 по 17 января на 18-м и 31-м километрах нефтепровода в направлении Польши, сообщает Reuters со ссылкой на источник в отрасли.

“Производительность трубы на этих участках снижена в два раза до 70.000 тонн (в сутки)”, - сказал источник. - “На участке от Мозыря до границы с Польшей на Дружбе три нитки нефтепровода, прокачка будет идти несмотря на ремонты. Это могут быть и плановые работы”.

“Прокачки нефти по северной ветке нефтепровода Дружба 1-14 января осуществлялись с опережением плана, было прокачано около 1,9 миллиона тонн из оформленных 3,2 миллиона тонн”, - сказал другой источник.

Глава Транснефти Николай Токарев сказал, что компания знала о планируемых ремонтных работах.

Плановый характер ремонта подтверждает главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"Интересы покупателей нефти в Польше и Германии не будут ущемлены. Все согласовано. Более того, ремонт участка нитки в Мозырском районе совпадает с аналогичными работами в России. В настоящий момент вся производительность цепочки от Самары до Польши снижена до оговоренных объемов", - сказал Вериго, которого цитирует БелТА.

В свою очередь польский оператор «Дружбы» PERN заверил, что знает о начатом Беларусью ремонте на участке трубопровода.

“Транзит нефти в Польшу проходит в соответствии с графиком, и клиенты получают приобретенную нефть. У PERN есть информация о том, что белорусская сторона проводит технические работы на трубопроводе, которые были запланированы ранее”, - сообщила представитель PERN.