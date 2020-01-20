Беларусь и Россия приостановили переговоры по тарифу на транзит нефти

Россия и Беларусь приостановили переговоры по согласованию размера тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» через Беларусь.

Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их мнению, даже если встречи продолжатся на этой неделе, то будут «номинальными». Скорее всего, стороны просто дождутся, пока ставка транзита не будет повышена с 1 февраля автоматически в соответствии с межправсоглашением на прогнозный размер инфляции 3,8% плюс 3%.

Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.

Информации о новых встречах по нефтяному вопросу с представителями республики пока нет, сообщил представитель господина Козака. В «Транснефти» ситуацию не комментируют.

Основная причина затягивания переговоров в том, что «бессмысленно обсуждать стоимость транзита до тех пор, пока неизвестны точные объемы, который пойдут через республику», говорит один из источников издания.

Это во многом зависит от итогов переговоров Беларуси с российскими нефтекомпаниями об условиях поставки нефти. Нефтекомпании настаивают на премии в $6 на тонну к экспортному паритету, в то время как Минск требует ее отмены. Источник издания поясняет, что для компаний белорусское направление останется премиальным и с меньшей надбавкой с учетом нулевого НДС. Но сами поставщики сетуют на то, что сейчас Беларусь и так платит лишь 83% от рыночной цены нефти.

При этом, на последней встрече на рабочем уровне по вопросу транзита выяснилось, что Минск рассчитывает тариф исходя из объемов поставки на свои НПЗ в 17,5 млн тонн, тогда как российская сторона исходит из договоренности о поставке 24 млн тонн.

«Логично, что если Белоруссия ориентируется на объемы менее 18 млн тонн, то она хочет компенсировать недополученную выгоду более высоким тарифом», - говорит один из собеседников.

В самом Минске заявляли, что тариф в 16,6% включает и потери Беларуси от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на «Дружбе» весной 2019 года, когда поставки были остановлены на несколько недель. Но, отмечают источники “Ъ”, пока белорусская сторона не представила конкретных расчетов по этому вопросу. При этом в ходе проверки расчетов Минска там согласились на более низкую индексацию ставки — около 14%, но такой уровень Москва посчитала все равно завышенным.

После индексации тарифа в феврале Беларусь может вернуться к переговорам о его повышении с учетом компенсаций за загрязненную нефть. При этом, оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» учтет в тарифе и новый экологический налог.