Последнее обновление: 15.01.2020 12:29

Транснефть может распределить транзитный поток нефти в обход Беларуси

Россия обладает возможностями перераспределить транзитные потоки нефти, идущие в Европу через Беларусь, но прекращение транзита исключено.

Об этом сказал глава "Транснефти" Николай Токарев, передает ТАСС.

"У нас возможности для этого все есть, но мы не считаем, что такая перспектива предстоит. Мы ее исключаем такую перспективу, но возможности такие у нас есть, морские перераспределения и другие варианты", - сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли Россия перераспределить объемы нефти, идущие через Беларусь, если синеокая прекратит транзит.

При этом Токарев не ответил, какие объемы могут быть перераспределены. "Я сейчас не буду называть цифры. Но мы просчитывали все эти перспективы. И видим, что возможность такая у нас есть и без особых затруднений это должно получиться", - добавил он.

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