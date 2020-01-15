Последнее обновление: 15.01.2020 12:29

Беларусь будет периодически снижать транзит нефти из-за ремонта «Дружбы»

C 14 по 17 января на участке Мозырь-Брест-3 нефтепровода «Дружба» будут проходить ремонтные работы.

Об этом сообщает со ссылкой на госкомпанию «Гомельтранснефть Дружба», передает tut.by.

В компании пояснили, что в 2019 году было обследовано 1300 км белорусской «трубы». Международная компания «Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный сервис» предоставила отчет с рекомендациями по ремонту дефектов. В итоге белорусский оператор планирует ежемесячно проводить ремонты, причем "осуществление работ сопряжено со снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти".

С 14 января «Гомельтранснефть Дружба» приступила к работам на двух участках магистрали «Мозырь-Брест-3», которые характеризуются значительным скоплением однородных дефектов в рамках одной секции трубопровода.

О снижении давления в трубопроводе и частичной остановке перекачки белорусский оператор уведомил российскую трубопроводную монополию «Транснефть»,

В свою очередь, официальный представитель российской трубопроводной монополии «Транснефть» Игорь Демин утверждает, что выявленные дефекты на нефтепроводах в Беларуси не требуют остановки прокачки. По его словам, «Транснефть» готова предоставить свои возможности для их устранения.

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