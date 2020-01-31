Беларусь определилась с величиной роста тарифа на прокачку транзитной нефти

Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, с 1 февраля повышаются на 6,6%, следует из постановления МАРТ РБ №6 от 28 января 2020 года.

«В ходе состоявшихся переговоров между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и Федеральной антимонопольной службой России, несмотря на ранее достигнутые договоренности о необходимости компенсации потерь ОАО «Гомельтранснефть Дружба», предложения МАРТ поддержаны не были. Таким образом, стороны не договорились о размерах повышения тарифов, о чем был составлен и подписан протокол разногласий», - говорится в сообщении МАРТ.

«В данном случае, согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утвержденной Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%.

Размер повышения тарифов определен исключительно в соответствии с требованиями Методики как среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта», - отмечается всообщении.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года.