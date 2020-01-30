Тариф на прокачку российской нефти через Беларусь вырастет на 6,8%

Тариф на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси с 1 февраля вырастет на 6,8%, сообщил сегодня министр антимонопольного регулирования и торговли РБ Владимир Колтович.

Он пояснил, что переговоры по тарифу с российской стороной не привели к какому-либо результату, в связи с чем тариф убудет установлен на основе действующего соглашения.

Согласно соглашению между двумя странами, если до 1 февраля стороны не смогут согласовать новый тариф, то в таком случае тариф рассчитывается по следующей формуле: прогноз по инфляции в РФ на текущий год - 3,8% - плюс 3 процентных пункта.

По словам министра, у Беларуси и РФ есть разногласия на счет того, как подсчитать повышение тарифа. По мнению Колтовича, повышение составит 6,6%.

Белорусская сторона предлагала повысить тариф на 16,6%. Именно такое повышение, по мнению властей РБ, позволило бы Беларуси компенсировать прошлогодние потери из-за грязной нефти.