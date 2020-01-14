Указ №9: Экологический налог на транзитную нефть и нефтепродукты

А.Лукашенко 10 января 2020 года подписал указ №9 «О налогообложении», предусматривающий повышение налога на прибыль до 50% для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов по территории РБ, а также вводящий экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории страны.

Текст документа:

В целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета, снижения зависимости его доходов от конъюнктуры внешнего спроса на сырьевые товары:

1. Установить для организаций, осуществляющих транспортировку по территории Республики Беларусь магистральными трубопроводами нефти и (или) нефтепродуктов транзитом, ставку налога на прибыль в размере 50 (пятьдесят) процентов.

2. Признать объектом налогообложения экологическим налогом транспортировку по территории Республики Беларусь магистральными трубопроводами нефти и (или) нефтепродуктов транзитом (далее – экологический налог).

3. Определить, что:

- плательщиками экологического налога признаются организации, осуществляющие транспортировку нефти и (или) нефтепродуктов магистральными трубопроводами транзитом; налоговая база экологического налога определяется как произведение фактического количества нефти и (или) нефтепродуктов, перемещенных по территории Республики Беларусь магистральными трубопроводами транзитом, в тоннах и расстояния транспортировки в километрах;

- ставка экологического налога устанавливается в размере 0,35 рубля за перемещение 1 тонны нефти и (или) нефтепродуктов на 100 километров;

- сумма экологического налога исчисляется путем деления произведения налоговой базы и ставки экологического налога на 100;

- налоговым периодом экологического налога признается календарный квартал;

- указанные плательщики представляют в налоговые органы налоговую декларацию (расчет) по экологическому налогу за I–III календарные кварталы не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, за IV календарный квартал – не позднее 20 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;

- уплата экологического налога производится за I–III календарные кварталы не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, за IV календарный квартал – не позднее 22 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;

- суммы экологического налога не включаются в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и во внереализационные расходы, учитываемые при налогообложении;

- экологический налог зачисляется в республиканский бюджет.

4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2020 г.