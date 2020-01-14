Минфин РБ рассчитывает на $40-45 млн. от экологического налога на транзит нефти

Министерство финансов Беларуси заявило, что ожидаемые поступления в бюджет от нововведений указа №9 от 10 января 2019 года составят 210 млн. рублей в год.

В частности, поступления от повышения ставки налога на прибыль до 50% для компаний, транспортирующих нефть и нефтепродукты, составят около 120 млн. рублей, от введения экологического налога на транзит российской нефти - около 90 млн. рублей.

Данная оценка Минфина РБ является максимально возможной суммой, которую Беларусь может получить при условии положительного решения двух моментов.

Во-первых, оценка поступлений экологического налога – примерно $0,17 за транспортировку 1 тонны нефти на 100 км – базируется на предположении, что Россия в 2020 году прокачает через «Дружбу» максимально возможный объем – чуть более 60 млн. тонн нефти, в 2019 году прокачка нефти составила примерно 42 млн. тонн.

Во-вторых, экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов, как следует из указа, будет добавлен к тарифу на прокачку нефти и нефтепродуктов через территорию Беларуси. И хотя в бюджет Беларуси его перечислять будет Гомельтранснефть «Дружба», реальным плательщиком налога будет российская «Транснефть». Если бы на данный момент Беларусь и Россия уже согласовали тариф на прокачку нефти, что оценка Минфина РБ по доходам белорусского предприятия и отчислениям в бюджет налога на прибыль была бы верной.

Но поскольку тариф не согласован, а Россия из-за введения экологического налога может не согласиться с предложенным белорусской стороной тарифом на прокачку и потребовать снижение тарифа на величину, равную экологическому налогу, то выручка, а соответственно и прибыль Гомельтранснефти «Дружба» снизятся, что приведет к снижению прогнозируемого налога на прибыль по ставке 50%.

Минфин РБ утверждает, что экологический налог – не сиюминутное решение, которое готовилось в течение всего 2019 года, и никак не связано с переговорным процессом по нефти, но пока сложно предсказать, чем может обернуться нефтяное противостояние Беларуси и России в плане влияния на возможные объемы транзита в текущем году.

Впрочем, на прошедших в выходные переговорах президент РФ Путин заверил канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что ей не стоит беспокоиться по поводу транзита нефти и газа через Беларусь.